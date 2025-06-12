موعد وموقع حفل الكرة الذهبية 2025 والنجوم المرشحين

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاحتضان الحدث الكروي الأبرز على صعيد الجوائز الفردية، حيث سيقام حفل جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2025 في مسرح دو شاتليه العريق.

وتعد هذه الجائزة من أرقى التكريمات التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، مما يجعلها محط أنظار واهتمام جميع عشاق كرة القدم.

من المقرر أن يُقام حفل الكرة الذهبية 2025 مساء يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر المقبل. سيبث الحفل مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، مما يتيح الفرصة لملايين المشاهدين حول العالم لمتابعة تتويج النجم الأفضل.

تتصدر قائمة المرشحين لنيل الجائزة نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين قدموا مستويات استثنائية خلال الموسم المنصرم: