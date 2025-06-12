أول تعليق من الزمالك على أزمة أحمد حمدي

في أول رد رسمي من نادي الزمالك بشأن الأزمة المثارة حول أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم النادي، أن الإدارة لم تتخل عن اللاعب بعد إصابته، مشددًا على أن ما صدر من اللاعب مؤخرًا يستوجب التعامل القانوني من خلال فتح تحقيق داخلي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر إحالة أحمد حمدي للتحقيق، بعد قيام اللاعب بنشر عبارات مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، تضمنت تلميحات اعتبرها البعض تهكمًا على النادي، خاصة ما كتبه: "حسبي الله ونعم الوكيل"، وسؤاله عن مبلغ مالي معين بطريقة ساخرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات اللاعب على نطاق واسع، ما أثار جدلاً حول طبيعة العلاقة بينه وبين إدارة النادي، لا سيما في ظل الحديث عن خلافات مالية قائمة.

وفي تصريحات لقناة النادي، قال أحمد سالم:

"منذ إصابة اللاعب في نهائي كأس الكونفدرالية يوم 18 مايو 2024، لم يتخلي الزمالك عنه مطلقًا، بل تم توفير رحلة علاج له بالخارج، لكن في المقابل، لا يمكن التغاضي عن أي خروج عن النص داخل المنظومة، ومن الطبيعي أن يتم التحقيق معه".

وأوضح سالم أن وائل القباني، عضو الجهاز الإداري، لم يصدر أي عقوبة بحق اللاعب، وإنما تم اتخاذ إجراء بتحويله للتحقيق فقط، على أن يُعرض الموقف لاحقًا على لجنة الكرة لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللاعب سيخضع للتحقيق فور عودته من رحلته العلاجية، مؤكدًا أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على الانضباط، في وقت حاول فيه البعض استغلال الموقف للهجوم على مجلس الإدارة.