فيفا يعلن طاقم تحكيم افتتاح مونديال الأندية بين الأهلي وإنتر ميامي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين الطاقم التحكيمي للمواجهة الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تجمع بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، فجر الأحد المقبل، في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة.

حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويتولى الحكم الدولي الأسترالي علي رضا فغاني إدارة اللقاء تحكيميًا، بمساعدة كل من أنطون شيتينين وآشلي بيشام، فيما تم اختيار البولندي سيمون مارسينياك كحكم رابع في هذه المواجهة المرتقبة.

ويعد فغاني من أبرز حكام القارة الآسيوية، وسبق له التواجد في مناسبات كبرى، أبرزها نهائيات كأس العالم، ما يضيف طابعًا من الخبرة والثقة على إدارة هذه المباراة الافتتاحية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة نظرًا لتواجد نادٍ بحجم الأهلي ومنافسه الأمريكي المدجج بالنجوم.

طاقم تقنية الفيديو لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

وحسبما علم صدي البلد، فإن طاقم حكام تقنية الفيديو المساعد (VAR) لم يحدد حتى الآن، على أن يعلن عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل اتباع الاتحاد الدولي لنظام جديد يعتمد على توزيع الأدوار وفقاً لمعايير الأداء الفني والجاهزية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يذكر أن المباراة ستقام في تمام الساعة الثالثة صباح يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة (الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة)، في انطلاقة مرتقبة لنسخة موسعة من البطولة، تضم نخبة من الأندية العالمية.