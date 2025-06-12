ذا أثلتيك: إمام عاشور أحد أبرز المواهب المتكاملة بمونديال الأندية 2025

أشادت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية بإمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، مؤكدة أنه من أبرز النجوم المنتظر تألقهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر.

وصفت الصحيفة البريطانية عاشور بأنه نموذج للاعب الوسط العصري، يجمع بين القدرات الدفاعية والهجومية بكفاءة عالية.

ولفت التقرير إلى تميّز اللاعب في الالتحامات الثنائية، إلى جانب امتلاكه لذكاء تكتيكي يُمكّنه من قراءة اللعب، وتنفيذ أدوار دفاعية معقدة بدقة.

كما أشار التقرير إلى مهارات عاشور الهجومية، مؤكدًا أنه يُجيد التدرج بالكرة من الخلف إلى الأمام، ويُشكّل تهديدًا حقيقيًا من خلال توغلاته ومراوغاته في المساحات المفتوحة، إضافة إلى براعته في إنهاء الهجمات.

أبرز التقرير تطور اللاعب خلال الموسم الماضي، موضحًا أن تحركاته دون كرة ومهاراته في التسديد أسهمت بشكل مباشر في رفع فاعليته الهجومية.

وسجل عاشور 19 هدفًا في 39 مباراة، وهو رقم يعكس تأثيره الكبير، خاصة مع مساهمته الحاسمة في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي. وينتظر أن يُشكّل عاشور إحدى الأوراق الرابحة في مشوار "المارد الأحمر" نحو كتابة فصل جديد في تاريخ مشاركاته العالمية.