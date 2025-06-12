خالد الغندور: وليد الكرتي يجدد عقده مع بيراميدز حتى 2027

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تجديد وليد الكرتي عقده مع بيراميدز لمدة موسمين.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: وليد الكرتي يجدد لبيراميدز لمدة موسمين لغاية ٢٠٢٧ ".



حقق نادي بيراميدز إنجازا تاريخيا بتصدره تصنيف الأندية العربية والأفريقية الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء ذلك الإنجاز بعد تتويج الفريق السماوي بلقب دوري أبطال أفريقيا، وجاء هذا التقدم اللافت على حساب النادي الأهلي، الذي تراجع إلى المركز الثاني عربيا وأفريقيا، في سابقة لم تحدث منذ سنوات.