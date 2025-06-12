أحمد حسن يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين بيراميدز والزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقه صفقة تبادلية للاعب بيراميدز مصطفي فتحي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن :لا صحة لوجود صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بشأن مصطفى فتحي.

يذكر ان علق مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بشأن مواجهة فريقه مع الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال مصطفى فتحي، خلال حواره ببرنامج "الكورة مع فايق"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر 2": "مينفعش احتفل قدام الزمالك، مقدرش طبعًا".

وأضاف؛ "مباراة الزمالك صعبة للغاية، خاصة أن المباراة ستشهد وجود جماهير الزمالك، أخر فرصة ليهم هذا الموسم لحصد بطولة، فأكيد اللعيبة هتبقى نازلة بتستقتل عشان تاخد بطولة"

وتابع: "احنا كمان عندنا دوافع لسة واخدين بطولة أفريقيا، فدوافعنا أكبر بكتير".