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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

٤ صفقات.. شوبير يزف نبأ سار لـ جماهير الزمالك

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن نبأ سار لجماهير الزمالك.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن نادي الزمالك اقترب بقوة من إبرام أربع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بهدف تعزيز قائمة الفريق قبل بداية الموسم.

وتابع شوبير: أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات متقدمة مع ثلاثة لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الأهلي، إضافة إلى لاعب دولي سابق في صفوف “الفارس الأبيض”.

وأوضح أن الزمالك يتفاوض حاليا مع محمد شريف، المهاجم السابق للنادي الأهلي، والذي أنهى مؤخراً فترة تعاقده مع نادي الخليج السعودي وأصبح لاعباً حراً، مما يتيح له حرية التفاوض والتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه السابق. كما يسعى النادي الأبيض أيضاً لضم أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي الذي أنهي فترة إعارته مع نادي قطر القطري، ويبدو أنه خارج حسابات فريقه السابق بعد انتهاء فترة الإعارة

بيرسي تاوي على ردادر الزمالك

وتضمنت قائمة الأسماء أيضاً الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي الذي انتهت علاقته رسمياً بنادي قطر القطري بعد نهاية التعاقد، وبذلك بات من الممكن التفاوض معه دون عقبات تعاقدية.

وتابع  شوبير أن الزمالك يدرس ضم طارق حامد نجم خط الوسط، والذي كان قد مثل الزمالك والأهلي السعودي ثم ضمك السعودي، حيث انتهى عقده مع ضمك ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتمديد التعاقد، ما جعله حراً 

وأشار شوبير إلى أن جون إدوارد، المسؤول الحالي عن ملف التعاقدات في الزمالك، هو من يتولى مهمة التفاوض مع اللاعبين الأربعة من أجل حسم الاتفاق والوصول بهم إلى القلعة البيضاء خلال الأسابيع القادمة. ويبدو أن هناك جدية كبرى ورغبة من إدارة الزمالك في إبرام هذه الصفقات لوضع الفريق في مكانة قوية تمكنه من المنافسة على كافة 

الزمالك شوبير عبدالقادر محمد شريف بيرسي تاو تعاقدات الزمالك

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