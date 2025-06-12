الأهلي يوافق على حضور وسائل الإعلام للمران الرئيسي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي فتح مرانه اليوم على ملعب جامعة نوفا بمدينة ميامي بأمريكا، تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.