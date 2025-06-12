توقيع عقوبة علي لاعب الزمالك بسبب السوشيال ميديا

قرر وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة على أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وفقاً للائحة ، بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي ضد مسؤولي النادي.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن هناك حالة استياء من اللاعب بسبب انتقاده لمجلس الإدارة فيما يتعلق بملف سفره إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي أخير في ظل تأخر مسؤولي النادي في سداد مبلغ بسيط من مصاريف السفر والعلاج.

وكان أحمد حمدي وصل إلى ألمانيا مساء أمس الأربعاء، من أجل الخضوع لفحص طبي أخير اليوم الخميس من قبل الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي منذ حوالي عام تقريباً للاطمئنان على سلامة أحمد حمدي، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة غداً الجمعة.