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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي إستعداداً لمواجهة إنتر ميامي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعداداً لمواجهة إنتر ميامي المقرر لها فجر الأحد المقبل في إفتتاح بطولة كأس العالم للاندية 

 يتواجد الفريق الأحمر في المجموعة الأولي التي تضم معهم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ، وسيحدد الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الطريقة والتشكيل الذي سيخوض به مواجهة انتر ميامي الصعبة والقوية في الجولة الأولي من المجموعة وإفتتاح البطولة.

وأكد الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق أن هدفهم هو التأهل لدور ال16 بالبطولة كخطوة أولي ، وقال ريبيرو في مؤتمر صحفي للفيفا :" نريد تحقيق نتائج إيجابية، ونستعد بشكل قوي لمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي،الأهلي نادٍ عظيم، ولديه جماهير كثيرة في كل مكان، ونعلم أن هناك جمهورًا ينتظرنا لتحقيق نتائج إيجابية، وسنعمل على إسعادهم".

وأوضح:"الأهم بالنسبة إلينا، حاليًّا هو العبور للدور القادم، والفوز في لقاء الافتتاح سيكون أمرًا مهمًّا بالنسبة إلينا، وبالتأكيد جماهيرنا في مصر والعالم تحلم دائمًا بالأفضل للنادي، لكننا نفكر في الخطوة الأولى حاليًّا وهي تحقيق نتائج جيدة في دور المجموعات"

وتابع:" بالتأكيد ليونيل ميسي حقق كل شيء، وهناك البعض الذي يصفه بأنه أحسن لاعب في التاريخ، ولهذا سنحتاج لجهد كبير في المباراة بشكل عام، وعلى أي حال نحن سعداء بمواجهة ميسي، لكن هذا لا يقلل من قيمة باقي لاعبي إنتر ميامي، فنحن نستعد لمواجهة  الفريق المنافس ككل وليس لاعبًا واحدًا فقط".

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