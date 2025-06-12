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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل المعركة المونديالية .. شوبير يزف نبأ سارًا بشأن الأهلي

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وأكد “شوبير”، في تصريحات عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن النادي الأهلي قد حل أزمته المتعلقة بالمشاركة في المونديال، قبل مباراة افتتاح مونديال الأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي، مشددًا على أن الوافد الجديد أنقذ المدير الفني، ريبيرو.

وأضاف: "النادي الأهلي استطاع في الوقت الحالي حل أزمته على مستوى قلب الدفاع، بقدوم أحمد رمضان بيكهام، الذي نجح في إثبات نفسه من خلال ظهوره في المواجهة الودية الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي".

وتابع: "بيكهام قدم أوراق اعتماده أمام خوسيه ريبيرو في الأهلي".

وأكمل: "بيكهام أنقذ ريبيرو في افتتاح المونديال بإيجاد حل للأزمة الدفاعية، حيث أصبح لدى المدرب الإسباني ثلاثة خيارات في مركز قلب الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، وأشرف داري، ومصطفى العش، قبل الصدام المرتقب مع إنتر ميامي الأمريكي".

وواصل “شوبير” مؤكدًا أن النادي الأهلي بإمكانه تحقيق الانتصار في المواجهة الافتتاحية أمام إنتر ميامي.

الاهلي شوبير كاس العالم للاندية

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