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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للمرة الأولى في تاريخه.. بيراميدز يحتل صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية

بيراميدز
بيراميدز
كريم عاطف

حقق نادي بيراميدز إنجازا تاريخيا بتصدره تصنيف الأندية العربية والأفريقية الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) للمرة الأولى في تاريخه.

بيراميدز

وجاء ذلك الإنجاز بعد تتويج الفريق السماوي بلقب دوري أبطال أفريقيا، وجاء هذا التقدم اللافت على حساب النادي الأهلي، الذي تراجع إلى المركز الثاني عربيا وأفريقيا، في سابقة لم تحدث منذ سنوات.

احتل بيراميدز المركز 51 عالميا برصيد 213.5 نقطة، متقدما بمركزين عن الأهلي، الذي تراجع من المركز 46 في الشهر الماضي إلى المركز 53 في التصنيف الحالي برصيد 209 نقاط، وجاء الزمالك في المركز 83 عالميا برصيد 170 نقطة.

بيراميدز و صن داونز

على الصعيد الاسيوي، تصدر فريق أهلي جدة السعودي الترتيب، محتلا المركز الأول اسيويا والثالث عربيا، بعدما جاء في المركز 62 عالميا، بينما حل الهلال السعودي في المركز 81 عالميا، ليكون الثاني اسيويا والرابع عربيا.

بيراميدز

يذكر أن بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، محققا بذلك أول لقب قاري في تاريخه، ويعد هذا الإنجاز تتويجا لمسيرة النادي الطموحة منذ صعوده إلى الدوري المصري الممتاز قبل سبع سنوات.

بيراميدز

على الرغم من هذا النجاح القاري، لا يزال بيراميدز يسعى لإثبات نفسه على الساحة المحلية، حيث أنهى الموسم في المركز الثاني خلف الأهلي في الدوري المصري الممتاز، ويأمل في البناء على هذا الإنجاز لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

بيراميدز و الجيش الملكي المغربي

تظهر هذه النتائج تحولا في ميزان القوى في كرة القدم الأفريقية والعربية، مع صعود أندية جديدة مثل بيراميدز إلى القمة، مما يعكس تطور المنافسة وزيادة الاستثمارات في الأندية الصاعدة.

بيراميدز تصنيف الأندية العربية والأفريقية الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء دوري أبطال أفريقيا الأهلي الزمالك

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