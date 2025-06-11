معسكر تركيا أول محطات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد

يبدأ نادي بيراميدز استعداداته للموسم الكروي 2025-2026 بإقامة معسكر تدريبي مغلق في مدينة بوردور التركية، يستمر حتى 14 أكتوبر الجاري.

يهدف المعسكر إلى تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا، استعدادا للمشاركة في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر، حيث يواجه الفريق نادي الزمالك.

يقود المعسكر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي وضع برنامجا تدريبيا مكثفا يشمل تدريبات يومية على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية.

كما يتضمن المعسكر مباراة ودية أمام فريق كونيا سبور التركي، تختتم بها فترة الإعداد قبل العودة إلى القاهرة.

شهدت قائمة الفريق للمعسكر غياب عدد من اللاعبين الدوليين بسبب ارتباطاتهم مع منتخباتهم الوطنية، وهم: محمد حمدي، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل (منتخب مصر)، محمد الشيبي (المغرب)، فيستون مايلي (الكونغو الديمقراطية)، وبلاتي توريه (بوركينا فاسو). كما يغيب وليد الكرتي بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي من إصابة في الركبة.

يأتي هذا المعسكر في ظل تصدر بيراميدز قائمة الأندية المصرية والعربية في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS)، حيث احتل الفريق المركز الـ51 عالميا برصيد 213.5 نقطة، متفوقا على النادي الأهلي الذي جاء في المركز الـ53 برصيد 209 نقاط، والزمالك الذي حل في المركز الـ83 برصيد 170 نقطة.

يذكر أن بيراميدز توج مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، مما يعزز طموحات الفريق في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الموسم المقبل.