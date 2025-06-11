إنتر ميامي يعلن قائمة النجوم لكأس العالم للأندية 2025

أعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن قائمة لاعبيه الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يستعد النادي الأمريكي لانطلاق البطولة بنظامها الجديد، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 15 يونيو الجاري بمشاركة 32 فريقًا.

يستهل إنتر ميامي مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية، ضمن منافسات المجموعة الأولى. هذه المجموعة تُعد واحدة من أبرز المجموعات في البطولة، حيث تضم أيضًا كلاً من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، مما يضع إنتر ميامي أمام تحدٍ كبير منذ البداية.

قائمة إنتر ميامي

شهدت قائمة إنتر ميامي وجود كوكبة من النجوم العالميين، أبرزهم ثلاثي برشلونة السابق الذي يشكل نواة الفريق: الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، ولاعب خط الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى الظهير الأيسر جوردي ألبا.

قائمة إنتر ميامي الكاملة لكأس العالم للأندية 2025 :