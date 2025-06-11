رئيس سبورتنج لشبونة: لم نتلق أي عرض من أجل جيوكيريس

أكد فريدريكو فارانداس، رئيس نادي سبورتينج لشبونة، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لضم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، نافيا وجود أي اتفاق يسمح برحيله مقابل 59 مليون جنيه إسترليني.

وأشار فارانداس إلى أن الشرط الجزائي في عقد جيوكيريس يبلغ 100 مليون يورو، وأن النادي لم يلتزم بأي اتفاق شفهي لبيعه بمبلغ أقل.

وأضاف فارانداس أن النادي لن يخضع لأي ضغوط أو تهديدات بشأن مستقبل اللاعب، مؤكدا أن أي انتقال محتمل يجب أن يتم وفقا للشروط المحددة في العقد.

تجدر الإشارة إلى أن جيوكيريس مرتبط بعقد مع سبورتينغ حتى عام 2028، وأن النادي يتمسك بشرط الشرط الجزائي الكامل في حال رغبة أي ناد في التعاقد معه.

جيوكيريس، الذي انضم إلى سبورتينج في عام 2023 قادما من كوفنتري سيتي، سجل 97 هدفا في 102 مباراة، وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي الممتاز والفوز بثنائية الدوري والكأس هذه المرة.