كأس العالم للأندية| وسام أبو علي ينضم اليوم لمعسكر الأهلي في ميامي

ينضم وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر القلعة الحمراء في مدينة ميامي بأمريكا اليوم.

جاء ذلك بعد انتهاء مشاركة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.