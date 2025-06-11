منتخب السويس يطالب بإلغاء الهبوط في دوري المحترفين

أصدر نادي منتخب السويس بيانا رسميا عبر لجنته القانونية، يعلن فيه رفضه لقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المتعلقة بنظام الهبوط في دوري المحترفين، ويطالب بإلغاء الهبوط لهذا الموسم.

أبرز مطالب نادي منتخب السويس:

1- إلغاء الهبوط من دوري المحترفين: يطالب النادي بإلغاء الهبوط هذا الموسم، مستندا إلى سابقة إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز في مواسم سابقة، مثلما حدث مع ناديي الإسماعيلي وغزل المحلة.

2- رفض إقامة المباريات الفاصلة: يعترض النادي على إقامة مباريات فاصلة بين الفرق الهابطة وأفضل فرق دوري القسم الثاني "ب"، معتبرا أن هذه المباريات لم تكن منصوصا عليها في اللائحة الأصلية، ولا تتماشى مع مبادئ العدالة الرياضية.

3- مخاطبة الجهات المعنية: أعلن النادي عن نيته مخاطبة محافظ السويس للتدخل السريع لحل الأزمة، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى.

4- التراجع عن التعديلات على لائحة البطولة: يطالب النادي بالتراجع الفوري عن أي تعديلات طرأت على لائحة البطولة بعد بدايتها، مؤكدا أن هذه التعديلات تؤثر سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص.

يأتي هذا البيان في ظل حالة من الجدل حول نظام الهبوط في دوري المحترفين، حيث سبق أن أصدرت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري لائحة تنص على هبوط الفرق التي تحتل المراكز الستة الأخيرة في دوري المحترفين إلى دوري القسم الثاني "ب" في الموسم التالي، وصعود الفرق التي تتصدر مجموعاتها في دوري القسم الثاني "ب" إلى دوري المحترفين.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة المصري قد أكد في تصريحات سابقة تمسكه باللوائح المنظمة للمسابقات، ورفضه لإلغاء الهبوط، مشددا على ضرورة إنهاء المسابقات وفقا للقواعد المنصوص عليها والتي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة.