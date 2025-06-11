قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
نصيحة من دار الإفتاء لمن ينام عن صلاة الفجر
أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر السومة يقود هجوم الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025

عمر السومة
عمر السومة
حمزة شعيب

أبرم نادي الوداد الرياضي المغربي صفقة من العيار الثقيل، بضم النجم السوري المخضرم عمر السومة، وذلك لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

 

ووفقًا لما أفادت به مصادر إعلامية مغربية، فإن السومة وقع على عقد قصير الأمد يمتد طوال فترة البطولة فقط، مستفيدًا من فترة الانتقالات الاستثنائية التي تتيح للأندية المشاركة في مونديال الأندية تسجيل لاعبين مؤقتين لدعم صفوفها.

وجاء انضمام السومة بعد فسخ عقده مع نادي العروبة السعودي، ليصبح لاعبًا حرًا، ما سهّل إتمام الصفقة دون مقابل مادي. 

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بمعسكر الوداد في الولايات المتحدة خلال ساعات، استعدادًا للدخول مباشرة في التدريبات بقيادة المدرب محمد أمين بنهاشم.

 

وتأتي صفقة السومة ضمن سلسلة من التدعيمات التي أجراها الوداد مؤخرًا، في إطار التحضير الجاد لمنافسات كأس العالم للأندية. فقد سبق للفريق أن ضم لاعبين بارزين، من بينهم:

  • حمزة هنوري
  • عزيز كي (دولي من بوركينا فاسو)
  • نور الدين أمرابط، النجم المغربي المعروف

وتظهر هذه التحركات رغبة إدارة الوداد في بناء فريق قادر على تمثيل الكرة المغربية بصورة مشرفة أمام كبار الأندية العالمية.

 

يشارك الوداد في النسخة الجديدة من البطولة إلى جانب نخبة من الفرق القارية، أبرزها:

الأهلي المصري

الهلال السعودي

العين الإماراتي

ويستهل الوداد مشواره في البطولة يوم 18 يونيو، بمواجهة من العيار الثقيل أمام بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم يلاقي لاحقًا فريقي العين ويوفنتوس الإيطالي ضمن دور المجموعات.

عمر السومه الوداد المغربي كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

خالد مرتجي

خالد مرتجي يوجه رسالة إلى هاني أبو ريدة

زيزو

زيزو جاهز لكأس العالم للأندية بنسبة 100٪.. كواليس استعداد نجم الأهلي

رونالدو

تقارير تكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع ايمري

بالصور

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد