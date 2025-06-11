عمر السومة يقود هجوم الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025

أبرم نادي الوداد الرياضي المغربي صفقة من العيار الثقيل، بضم النجم السوري المخضرم عمر السومة، وذلك لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

ووفقًا لما أفادت به مصادر إعلامية مغربية، فإن السومة وقع على عقد قصير الأمد يمتد طوال فترة البطولة فقط، مستفيدًا من فترة الانتقالات الاستثنائية التي تتيح للأندية المشاركة في مونديال الأندية تسجيل لاعبين مؤقتين لدعم صفوفها.

وجاء انضمام السومة بعد فسخ عقده مع نادي العروبة السعودي، ليصبح لاعبًا حرًا، ما سهّل إتمام الصفقة دون مقابل مادي.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بمعسكر الوداد في الولايات المتحدة خلال ساعات، استعدادًا للدخول مباشرة في التدريبات بقيادة المدرب محمد أمين بنهاشم.

وتأتي صفقة السومة ضمن سلسلة من التدعيمات التي أجراها الوداد مؤخرًا، في إطار التحضير الجاد لمنافسات كأس العالم للأندية. فقد سبق للفريق أن ضم لاعبين بارزين، من بينهم:

حمزة هنوري

عزيز كي (دولي من بوركينا فاسو)

نور الدين أمرابط، النجم المغربي المعروف

وتظهر هذه التحركات رغبة إدارة الوداد في بناء فريق قادر على تمثيل الكرة المغربية بصورة مشرفة أمام كبار الأندية العالمية.

يشارك الوداد في النسخة الجديدة من البطولة إلى جانب نخبة من الفرق القارية، أبرزها:

الأهلي المصري

الهلال السعودي

العين الإماراتي

ويستهل الوداد مشواره في البطولة يوم 18 يونيو، بمواجهة من العيار الثقيل أمام بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم يلاقي لاحقًا فريقي العين ويوفنتوس الإيطالي ضمن دور المجموعات.