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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم فاروق عن صفقة زيزو للأهلي: فعلها الزمالك أولا

هيثم فاروق
هيثم فاروق
حمزة شعيب

شهدت الساحة الكروية المصرية حالة من الانقسام والجدل الواسع بين جماهير قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعد إعلان انضمام اللاعب أحمد سيد "زيزو" رسميًا إلى النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر اعتبرها البعض ضربة مدوية في سوق الانتقالات، فيما رآها آخرون خطوة تفتح صفحة جديدة في تاريخ المنافسة بين الناديين.

 

الصفقة التي هزت الوسط الرياضي لم تمر مرور الكرام، خاصة بين أنصار الزمالك الذين اعتبروا انتقال نجمهم الأبرز في السنوات الأخيرة إلى الغريم التقليدي خسارة رمزية كبيرة، في حين رحب بها جمهور الأهلي باعتبارها إضافة فنية كبرى للفريق، تعزز من فرص التتويج محليًا وقاريًا.

وفي خضم التفاعل الجماهيري، أعاد النجم السابق هيثم فاروق تسليط الضوء على واحدة من أكثر الصفقات جدلًا في تاريخ الكرة المصرية، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

"أقوى صفقة في تاريخ القطبين هي انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى الزمالك. بعد 15 عامًا بقميص الأهلي، ينضمان إلى المنافس ويحصدان معه 10 بطولات، منها 3 دوري خلال 4 سنوات. صفقة القرن بلا منازع."

هذا التعليق فتح الباب أمام مقارنات جماهيرية بين صفقة زيزو وصفقات سابقة أثارت جدلاً مماثلاً، مؤكدين أن ما حدث ليس الأول من نوعه، لكنه يحمل رمزية خاصة نظرًا لمكانة اللاعب وتوقيتها.

 

انتقال زيزو للأهلي جاء بنظام الانتقال الحر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك، وهو ما زاد من وقع المفاجأة لدى الجماهير البيضاء، التي لم تتوقع رحيله دون مقابل مادي أو اتفاق يسبق انتهاء التعاقد.

ويعد زيزو من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الزمالك خلال المواسم الماضية، حيث ساهم بشكل بارز في تحقيق بطولات الدوري والكأس، وكان دائمًا حاضرًا في المناسبات الكبرى بأداء ثابت وأرقام تهديفية لافتة.

فيما يرى جمهور الأهلي أن الصفقة جاءت في الوقت المثالي لتعزيز صفوف الفريق، مشيرين إلى أن وجود لاعب بحجم زيزو في وسط الملعب والهجوم سيمنح الفريق مرونة تكتيكية وقدرة إضافية على الحسم في المباريات الكبرى.

زيزو هيثم فاروق الأهلي الزمالك

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