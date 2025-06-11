بعد الاعتداء على حسام البدري.. الأهلي الليبي يصدر بيانا عاجلا

أعلن نادي الأهلي الليبي بيانًا عاجلًا، طالب فيه اتحاد كرة القدم بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الفريق عقب لقاء السويحلي، أمس الثلاثاء، في بطولة الدوري.

وتعرض الكابتن حسام البدري مدرب الأهلي وعدد الجهازين الفني والإداري واللاعبين للاعتداء، عقب لقاء الأمس.

بيان الأهلي الليبي

يستنكر النادي الأهلي ما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم قبل وأثناء وبعد مباراة الجولة الثانية من إياب السداسي مساء الثلاثاء الموافق 10/6/2025 أمام فريق السويحلي بمدينة مصراتة، من تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض المشجعين المتعصبين أمام مقر إقامة الفريق، وكذلك الاعتداء على اللاعبين والطاقم الفني والإداري والطبي عقب نهاية المباراة.

إن هذه الحادثة تشكل خروجا عن الإطار الرياضي التنافسي وتخل بالنسيج المجتمعي وتضر بسمعة كرة القدم الليبية.

وقد تقدم النادي الأهلي بمذكرة احتجاج للاتحاد الليبي لكرة القدم طالب فيها بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات هذه الأحداث وملاحقة مرتكبيها قانونياً وطالب بتشديد إجراءات الأمن والسلامة عند استضافة الفرق الرسمية وإبلاغ النادي رسمياً بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في أقرب وقت واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

وفي الوقت ذاته لا ينسى النادي الأهلي أن يحيي كافة الجهات الأمنية التي قامت بتأمين عودة بعثة الفريق إلى مدينة طرابلس.