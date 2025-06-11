بعد تعادل الأهلي والسويحلي.. الاعتداء على حسام البدري في ليبيا

تعرض الكابتن حسام البدري مدرب الأهلي الليبي، للاعتداء في مدينة مصراته عقب مباراة فريقه ضد السويحلي، أمس الثلاثاء.

وحسم التعادل 2-2، نتيجة مباراة الأهلي والسويحلي، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز.

تفاصيل الاعتداء على حسام البدري

وقال عماد العلام مدير مركز الإعلام بالأهلي طرابلس في بيان تداولته وسائل إعلام ليبية: “الفريق والجهاز الفني والإداريين غادروا مصراتة بعد تعرضهم لاعتداء فور نهاية المباراة مع السويحلي شمل التعدي على الطبيب التونسي والمدرب المصري حسام البدري ومطاردة كل من ينتمي للفريق حتى داخل غرف تبديل الملابس ما اضطر بعض اللاعبين للدفاع عن أنفسهم برش إسطوانات الإطفاء فيما نُقل مصور الفريق عبدالباري ابوصلوعة للمستشفى إثر تعرضه لإصابة”.

وكان حسام البدري عاد إلى مصر، الشهر الماضي، بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة، ثم سافر مجددًا لاستكمال مهمته مع الأهلي.