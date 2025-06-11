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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. الزمالك يوصي برحيل المدير الفنى للفريق بشكل نهائي

الرمادي
الرمادي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصير أيمن الرمادي، المدير الفنى لفريق الزمالك، مع الأبيض.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: "خاص.. إدارة التعاقدات بالزمالك توصي برحيل أيمن الرمادي بشكل نهائي".

وشهدت الفترة الأخيرة تلقي أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 3 عروض من أندية عربية ومحلية بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض بنهاية بطولة كأس مصر، التي توج الأبيض بلقبها على حساب بيراميدز.

ولم يحسم المدير الفني موقفه من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة انتظاراً لحسم مسئولي الزمالك إمكانية استمراره مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل، بالرغم من تحفظ لجنة التخطيط ومطالبتها بالتعاقد مع مدير فني أجنبي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفني، وملف الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، بجانب تحديد اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.

مصير أيمن الرمادي الزمالك الأبيض رحيل التخطيط

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