أيمن الرمادي يوصي إدارة الزمالك باستمرار شيكابالا في الموسم الجديد

كشف الإعلامي أمير هشام عن أخطار أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الزمالك ، إدارة النادى بضرورة باستمرار محمود شيكابالا لاعب الفريق فى الموسم الجديد نظرا لدوره مع الفريق سواء داخل الملعب أو فى غرفة الملابس.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أيمن الرمادي طالب إدارة الزمالك باستمرار شيكابالا في الموسم الجديد لدوره القيادي داخل وخارج الملعب".

وكان محمود عبدالرازق شيكابالا أبلغ مسئولو نادي الزمالك باستمراره الموسم المقبل، وعدم اعتزال كرة القدم، وذلك عقب نهاية كأس مصر والتتويج باللقب ، حيث سجل شيكا اخر ركلة ترجيحية بالمباراة امام بيراميدز.



وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المرشح القادم لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد أيمن الرمادي، بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «البرتغالي ألسكندر سانتوس، المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، اقتحم قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب الزمالك، وهو الاسم الأبرز حتى هذه اللحظة بعد عرضه من قبل أحد الوكلاء خلال الساعات الأخيرة»

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