عضو مجلس الزمالك : كنت واثقًا من قدرة لاعبي الأبيض على الفوز بالكأس

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك بشأن جماهير الأبيض عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال محمد طارق :"جماهير الزمالك كانت العامل الأهم في التتويج بكأس مصر، بدعمها المستمر ومساندتها للفريق في أصعب اللحظات".

وأضاف :"كنت واثقًا من قدرة اللاعبين على العودة رغم التأخر، وما يشغلني دائمًا هو إسعاد الجماهير العظيمة التي تستحق الفرح والبطولات".

وتابع :"هذا اللقب أقل ما يمكن تقديمه لهم".



وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المرشح القادم لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد أيمن الرمادي، بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «البرتغالي ألسكندر سانتوس، المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، اقتحم قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب الزمالك، وهو الاسم الأبرز حتى هذه اللحظة بعد عرضه من قبل أحد الوكلاء خلال الساعات الأخيرة».