هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك

علق هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، على صفقة انتقال اللاعب أحمد مصطفى زيزو، من الزمالك للأهلي.

وكتب هيثم فاروق عبر إكس: “أقوى صفقة في تاريخ القطبين هي صفقة إنتقال التوأم حسن إلى الزمالك، بعد 15 سنة تنتقل إلى المنافس المباشر وتحصل على 10 بطولات معهم”.

وتابع: “والأهم من ذلك 3 دورى في 4 سنوات، بالفعل هي صفقة القرن بلا نقاش”.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة). ستقام المباراة على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.