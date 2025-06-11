طاقم تحكيم نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ويقود المباراة حكم الساحة محمود وفا، ويعاونه كل من إسلام أبو العطا كمساعد أول، وطارق مصطفى كمساعد ثانٍ، فيما يتولى محمد الغازي مهمة الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو (VAR) فسيتولى إدارتها الحكم طارق مجدي، ويعاونه الحكم المساعد في تقنية الفيديو محمود أبو الرجال.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

تُقام المباراة النهائية بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، يوم الخميس الموافق 12 يونيو الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.