بهزيمة أمام أستراليا.. منتخب السعودية يفقد فرصة التأهل المباشر لكأس العالم

فقد منتخب السعودية فرصة التأهل المباشر إلى بطولة كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام أستراليا 2-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث.

المنتخب السعودي كان يحتاج للفوز على أستراليا بفارق 5 أهداف للتأهل المباشر بدلًا من خوض الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

افتتح عبد الرحمن العبود التسجيل لمنتخب السعودية في الدقيقة 19 من زمن المباراة.

وأدرك كونور ميتكالف التعادل للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 42، ثم أضاف ميتشيل دوك الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء لمنتخب السعودية في الدقيقة 85.

بدأ منتخب السعودية اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: علي مجرشي - عبد الإله العمري - حسن كادش - نواف بوشل.

الوسط: محمد كنو - زياد الجهني - مصعب الجوير.

الهجوم: سالم الدوسري - عبد الرحمن العبود - فراس البريكان.

وتأهل اليابان وأستراليا إلى كأس العالم 2026 عن المجموعة الثالثة، بينما يخوض السعودية وإندونيسيا المحلق الآسيوي المؤهل للمونديال.

ويصعد أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

