رسالة مفاجئة من حسين الشحات لـ بيراميدز والزمالك

وجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة لفريقي بيراميدز والزمالك بمناسبة تتويجاتهما الأخيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته على مكانة الأهلي الاستثنائية ودوافع اختياره للقلعة الحمراء.

وهنأ الشحات نادي بيراميدز بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، كما قدم التهنئة لنادي الزمالك بعد فوزه ببطولة كأس مصر. ومع ذلك، لم يغفل الشحات التأكيد على أن المنافسة الحقيقية في الكرة المصرية تظل محصورة بين الأهلي والزمالك، مرجعًا ذلك إلى القاعدة الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها الفريقان.

قال الشحات: "مبروك للأهلي الدوري، والزمالك كأس مصر، وبيراميدز دوري أبطال أفريقيا. مع احترامي لبيراميدز، تظل وتبقى المنافسة بين الأهلي والزمالك، بسبب جماهير الفريقين الكبيرة."

وكشف الشحات عن تلقيه عروضًا خارجية مغرية خلال فترة مفاوضاته مع الأهلي، حيث بلغت قيمة أحد العروض ما بين 8 أو 9 ملايين دولار. وعلى الرغم من هذه العروض الضخمة، أكد الشحات أنه اختار الانضمام إلى النادي الأهلي، مفضلاً الشغف الجماهيري والتاريخ العريق للقلعة الحمراء على المكاسب المادية.

وفي هذا الصدد، أضاف الشحات: "لو كنت بفكر في الفلوس، كنت فضلت في العين الإماراتي، هناك عيشة تانية خالص، وفيلا ومرتب عالي جدا، وسيارة آخر موديل."