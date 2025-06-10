منافس الأهلي..بورتو يعلن قائمة كأس العالم للأندية 2025

أعلن نادي بورتو البرتغالي عن قائمته النهائية المشاركة في النسخة الجديدة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

يدخل بورتو البطولة بطموحات كبيرة، حيث يتواجد في مجموعة قوية تضم كلاً من الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي.

يستهل بورتو مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي فجر يوم 16 يونيو. ثم يلتقي مع إنتر ميامي الأمريكي مساء يوم 19 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء مرتقب أمام الأهلي المصري فجر يوم 24 يونيو.

كشفت القائمة المستدعاة عن 28 لاعبًا سيمثلون بورتو في هذا المحفل العالمي، وتبرز فيها بعض الأسماء اللامعة، أبرزها ثنائي المنتخب البرتغالي الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية: الحارس المتألق ديوجو كوستا، ولاعب خط الوسط الواعد رودريجو مورا.

قائمة بورتو الكاملة لكأس العالم للأندية 2025 :

حراس المرمى: ديوجو كوستا، كلاوديو راموس، ديوجو فرنانديز.

خط الدفاع: جواو ماريو، مارتيم فرنانديز، نيهوين بيريز، زي بيدرو، أوتافيو، ماركانو، يوستاكيو، جابرييل براس، زيدو، فرانسيسكو مورا.

خط الوسط: آلان فاريلا، توماس بيريز، أندريه فرانكو، فاسكو سوزا، جابري فيجا، أندريه أوليفيرا، رودريجو مورا، فابيو فييرا.

خط الهجوم: سامو، داني ناماسو، بيبي.

غيابات مؤثرة عن صفوف بورتو

لم تخلو القائمة من بعض الغيابات البارزة، حيث سيفتقد بورتو لخدمات لاعب ليفربول السابق، متوسط الميدان ماركو جروييتش، وذلك بسبب الإصابة. كما يغيب عن الفريق أيضًا كل من صامويل بورتوجال وتياجو دجالو لأسباب مماثلة.