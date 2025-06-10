قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتصدر قائمة ترانسفير ماركت لأكبر زيادة في القيمة السوقية بتاريخ كرة القدم

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

 احتفل موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبين بذكراه الخامسة والعشرين، كاشفًا عن إحصائية فريدة تُبرز اللاعبين الذين شهدوا أكبر ارتفاع في قيمتهم السوقية خلال موسم واحد. 

وقد تصدر النجم المصري محمد صلاح هذه القائمة التاريخية، محققًا إنجازًا غير مسبوق في موسم 2017-2018 مع ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح: قفزة تاريخية بقيمة 115 مليون يورو

بعد انتقاله إلى ليفربول من روما بقيمة سوقية أولية بلغت 35 مليون يورو في بداية موسم 2017-20118، أذهل محمد صلاح العالم بأدائه الاستثنائي. فقد سجل 44 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع المسابقات، مما دفع بقيمته السوقية إلى عنان السماء لتصل إلى 150 مليون يورو.

 هذه الزيادة المذهلة بلغت 115 مليون يورو في موسم واحد، لتُعد الأكبر في تاريخ "ترانسفير ماركت" وتتجاوز جميع اللاعبين الآخرين.

 

لم يكن محمد صلاح هو الوحيد الذي ترك بصمة في هذه القائمة، فقد برز نجم برشلونة الشاب لامين يامال بشكل لافت. 

جاء يامال في المركز الثاني بزيادة قدرها 110 مليون يورو في موسم 2024-2025، ليُصبح بذلك اللاعب الأعلى قيمة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو.

 كما احتل يامال المركز الثالث أيضًا بزيادة بلغت 90 مليون يورو في موسم 2023-2024، وهي الزيادة التي تساوت مع ترقية قيمة هاري كين في موسم 2017-2018 بعد تسجيله 41 هدفًا لتوتنهام.

شهدت القائمة أيضًا تألق عدد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، حيث ظهر اسم كيليان مبابي مرتين. فقد حقق مبابي زيادة قدرها 85 مليون يورو في موسم 2017-2018 عند انتقاله من موناكو إلى باريس سان جيرمان، ثم ارتفعت قيمته مجددًا بـ80 مليون يورو في موسمه الأول الكامل مع النادي الباريسي (2018-2019).

قائمة اللاعبين العشرة الأوائل بأكبر زيادة في القيمة السوقية خلال موسم واحد:

  1. محمد صلاح (ليفربول، موسم 2017/18): زيادة قدرها 115 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 150 مليون يورو.
  2. لامين يامال (برشلونة، موسم 2024/25): زيادة قدرها 110 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 200 مليون يورو.
  3. لامين يامال (برشلونة، موسم 2023/24): زيادة قدرها 90 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 90 مليون يورو.
  4. هاري كين (توتنهام، موسم 2017/18): زيادة قدرها 90 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 150 مليون يورو.
  5. كيليان مبابي (موناكو/باريس سان جيرمان، موسم 2017/18): زيادة قدرها 85 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 120 مليون يورو.
  6. سانشو (بوروسيا دورتموند، موسم 2018/19): زيادة قدرها 85 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 100 مليون يورو.
  7. كيفين دي بروين (مانشستر سيتي، موسم 2017/18): زيادة قدرها 85 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 150 مليون يورو.
  8. كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، موسم 2018/19): زيادة قدرها 80 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 180 مليون يورو.
  9. نيمار (باريس سان جيرمان، موسم 2017/18): زيادة قدرها 80 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 180 مليون يورو.
  10. فرينكي دي يونج (أياكس، موسم 2018/19): زيادة قدرها 78 مليون يورو، لتصل قيمته النهائية إلى 85 مليون يورو.
ليفربول محمد صلاح مبابي لامين يامال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: المذاهب الفقهية كانت موجودة على عهد النبي

أقل عين عندنا في الأرياف

"أقل عين عندنا في الأرياف" أمين الفتوى يعلق على فيديو الحسد المنتشر

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد