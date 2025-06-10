محمد صلاح يتصدر قائمة ترانسفير ماركت لأكبر زيادة في القيمة السوقية بتاريخ كرة القدم

احتفل موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبين بذكراه الخامسة والعشرين، كاشفًا عن إحصائية فريدة تُبرز اللاعبين الذين شهدوا أكبر ارتفاع في قيمتهم السوقية خلال موسم واحد.

وقد تصدر النجم المصري محمد صلاح هذه القائمة التاريخية، محققًا إنجازًا غير مسبوق في موسم 2017-2018 مع ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح: قفزة تاريخية بقيمة 115 مليون يورو

بعد انتقاله إلى ليفربول من روما بقيمة سوقية أولية بلغت 35 مليون يورو في بداية موسم 2017-20118، أذهل محمد صلاح العالم بأدائه الاستثنائي. فقد سجل 44 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع المسابقات، مما دفع بقيمته السوقية إلى عنان السماء لتصل إلى 150 مليون يورو.

هذه الزيادة المذهلة بلغت 115 مليون يورو في موسم واحد، لتُعد الأكبر في تاريخ "ترانسفير ماركت" وتتجاوز جميع اللاعبين الآخرين.

لم يكن محمد صلاح هو الوحيد الذي ترك بصمة في هذه القائمة، فقد برز نجم برشلونة الشاب لامين يامال بشكل لافت.

جاء يامال في المركز الثاني بزيادة قدرها 110 مليون يورو في موسم 2024-2025، ليُصبح بذلك اللاعب الأعلى قيمة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو.

كما احتل يامال المركز الثالث أيضًا بزيادة بلغت 90 مليون يورو في موسم 2023-2024، وهي الزيادة التي تساوت مع ترقية قيمة هاري كين في موسم 2017-2018 بعد تسجيله 41 هدفًا لتوتنهام.

شهدت القائمة أيضًا تألق عدد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، حيث ظهر اسم كيليان مبابي مرتين. فقد حقق مبابي زيادة قدرها 85 مليون يورو في موسم 2017-2018 عند انتقاله من موناكو إلى باريس سان جيرمان، ثم ارتفعت قيمته مجددًا بـ80 مليون يورو في موسمه الأول الكامل مع النادي الباريسي (2018-2019).

قائمة اللاعبين العشرة الأوائل بأكبر زيادة في القيمة السوقية خلال موسم واحد: