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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس الأهلي.. بالميراس يعلن قائمة فريقه استعداداً لكأس العالم للأندية

بالميراس
بالميراس
حسن العمدة

أعلن نادي بالميراس البرازيلي عن قائمته النهائية إستعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

وجاءت نادي بالميراس البرازيلي على النحو التالي:


حراسة المرمى: ويفرتون، مارسيلو لومبا، ماتيوس.

خط الدفاع: جوستافو جوميز، موريلو، برونو فوشس، ميكايل، نافيز، بينديتي، جياي، ماركوس روشا، مايكي، بيكيريز، فاندرلان.

خط الوسط: رافائيل فيجا، ريتشارد ريوس، أنيبال مورينو، إميليانو مارتينيز، لوكاس إيفانجيليستا، ماوريسيو، ألان، فيليبي أندرسون.

خط الهجوم: إستيفاو، فاكوندو توريس، باولينيو، فلاكو لوبيز، لويجي، ثايس، فيتور روكي.

وتضم مجموعة بالميراس البرازيلي كلًا من الأهلي المصري، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

بالميراس بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا مجموعة الأهلي

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