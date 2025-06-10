منافس الأهلي.. بالميراس يعلن قائمة فريقه استعداداً لكأس العالم للأندية

أعلن نادي بالميراس البرازيلي عن قائمته النهائية إستعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

وجاءت نادي بالميراس البرازيلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: ويفرتون، مارسيلو لومبا، ماتيوس.

خط الدفاع: جوستافو جوميز، موريلو، برونو فوشس، ميكايل، نافيز، بينديتي، جياي، ماركوس روشا، مايكي، بيكيريز، فاندرلان.

خط الوسط: رافائيل فيجا، ريتشارد ريوس، أنيبال مورينو، إميليانو مارتينيز، لوكاس إيفانجيليستا، ماوريسيو، ألان، فيليبي أندرسون.

خط الهجوم: إستيفاو، فاكوندو توريس، باولينيو، فلاكو لوبيز، لويجي، ثايس، فيتور روكي.

وتضم مجموعة بالميراس البرازيلي كلًا من الأهلي المصري، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.