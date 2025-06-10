إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مفاجأة جديدة عن انتقال اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادي الأهلي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال مرتضى منصور خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» أن مجلس إدارة نادي الزمالك تعمد إهداء أحمد "زيزو"إلى النادي الأهلي مجانًا وإهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه.



وتعهد مرتضى منصور بكشف مفاجآت قوية خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، مشيراً أنه لا يرغب في العودة إلى رئاسة الزمالك وأنه سيظل واحدا من الملايين من جماهيره الغفيرة.



ممر شرفي لزيزو

حرص لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي على تنظيم ممر شرفي مميز لاستقبال اللاعب أحمد سيد “زيزو” خلال أول مران له مع الفريق، والذي أُقيم مساء اليوم في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

زيزو ينضم رسميًا لمعسكر الأهلي

وصل زيزو إلى ميامي قبل المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي، لكنه لم يتمكن من المشاركة في أي تدريبات قبل المباراة.