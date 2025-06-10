هاني رمزي: زيزو يعاني بدنيا والأهلي سيعبر الدور الأول من كأس العالم للأندية

تحدث هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، عن مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية ومواجهة إنتر ميامي المقبلة.

وقال رمزي في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: متفائل جدا بمشاركة الاهلي، ولدينا فرص لتخطي الاهلي للدور الاول

وأضاف: البداية دائما ما تكون صعبة، وهذه النسخة مختلفة، والللاعبين سيشعرون ببعض الضغوطات في بداية اللقاء أمام إنتر ميامي ولكن بعد كدا الامور ستصبح على مايرام.

وتابع: ريبيرو جرب كل اللاعبين في مباراة باتشوكا الودية، واعتقد ان كوكا الاقرب لقيادة الجبهة اليسرى امام ميامي، ومن الوارد مشاركة داري بجوار ياسر إبراهيم، وطاهر محمد طاهر فرصة اكبر امام ميامي بدلا من زيزو.

وأردف: زيزو بدنيا مش جاهز ويحتاج إلى مزيد من الوقت فربما يكون طاهر اساسيا امام انتر ميامي، والسرعة في فرض الأفكار للمدرب الجديد سلبية وليس إيجابية، وريبيرو مازال يدرس لاعبي الأهلي.

واختتم هاني رمزي تصريحاته قائلا: طريقة لعب ريبيرو تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنفيذها ، ونحتاج من ريبيرو الواقعية في الأداء وتحضيره للمباراة، والأهلي قادر على تخطي الدوري الأول من كأس العالم للاندية.