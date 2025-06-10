اعلامي: تريزيجيه أقوى صفقات الأهلي.. وبيكهام سيكون الأبرز في المونديال

انتقد الإعلامي كريم رمزي، هجوم جماهير الأهلي على الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي عقب خسارة الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي وديا بركلات الترجيح.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تابعت هجوم من بعض جماهير الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي على ريبيرو عقب خسارة الاحمر امام باتشوكا وديا.

وأضاف: لم يعجبني هجوم الجماهر الأهلاوية على ريبيرو، هل ذلك منطقي؟.. مازال الوقت مبكرا على الحكم على ريبيرو، فالمدرب خاض اول مباراة له، ولم يعلم أي شئ عن لاعبي الأهلي قبل هذه المباراة.

وواصل: هناك تقييمات من بعض الجماهير لزيزو، زيزو غايب عن المباريات منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من إصابة ولعب اقل من 45 دقيقة.

وأردف: تريزيجيه أهم صفقة للأهلي، وأحمد رمضان بيكهام ناوي على تقديم بطولة قوية مع الأهلي، واللاعب قدم مستوى كبيير أمام باتشوكا، وداري سيجاور بيكهام في لقاء إنتر ميامي المقبل.