أجمد شوبير يعدد مكاسب الأهلي من ودية باتشوكا

كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن مكاسب الاهلي من خوض ودية باتشوكا مشددا ان ريفيرو المدير الفني للفريق حرص على مشاركة جميع اللاعبين فى المباراة، ومن بينهم أحمد زيزو علي الرغم من وصوله إلى أمريكا بعد مسافة 14 ساعة سفر

وتابع شوبير عبر اثير اون سبورت اف ام أن زيزو كان جاهز بدنيا ومعنويا رغم غيابه عن المشاركة منذ فترة .

وأكمل شوبير أن الاهلي بحاجة لـ محمد شريف تحسبا لأى أمر، مثلما شهدنا ظروف وسام أبو على، والإصابة الخفيفة التي تعرض لها جراديشار لاعب الفريق.

وأوضح شوبير أن لديه معلومة أن هناك مكالمة تمت من جانب الأهلى لمحمد شريف بعد نهاية بطولة الدورى، لكنها لم تتكرر، وهناك أكثر من 5 عروض داخلية لمحمد شريف الفترة الجارية.

وعن إصابة جراديشار أكد شوبير إن اللاعب لديه إجهاد وسيعود للمران بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر وفقا لتصريح الجهاز الطبي.