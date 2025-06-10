أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 10 - 6 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة هولندا ضد مالطا فى تصفيات أوروبا لكأس العالم.

موعد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة





صربيا X آندورا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

لاتفيا X ألبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

سان مارينو X النمسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

رومانيا X قبرص – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 4

هولندا X مالطا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

فنلندا X بولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم والقنوات الناقلة



اليابان X إندونيسيا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

الصين X البحرين – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

كوريا الجنوبية X الكويت – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

قيرجيزستان X الإمارات العربية المتحدة – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أوزبكستان X قطر – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إيران X كوريا الشمالية – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الأردن X العراق – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

السعودية X أستراليا – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فلسطين X عمان – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة



زامبيا X تونس – الساعة 1 ظهرا

كينيا X تشاد – الساعة 1 ظهرا

بوروندي X موريتانيا – الساعة 3 عصرا

أذربيجان X المجر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 8

سلوفينيا X البوسنة والهرسك – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 6

بيلاروسيا X روسيا – الساعة 8 مساء

الدنمارك X ليتوانيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 8

السويد X الجزائر – الساعة 8 مساء

إنجلترا X السنغال – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

اليونان X بلغاريا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 9

إيرلندا الشمالية X آيسلندا – الساعة 9:45 مساء

لوكسمبورج X آيرلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 5