أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 10-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 10 - 6 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة هولندا ضد مالطا فى تصفيات أوروبا لكأس العالم.
موعد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة
صربيا X آندورا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
لاتفيا X ألبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
سان مارينو X النمسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
رومانيا X قبرص – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 4
هولندا X مالطا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
فنلندا X بولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم والقنوات الناقلة
اليابان X إندونيسيا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3
الصين X البحرين – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
كوريا الجنوبية X الكويت – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2
قيرجيزستان X الإمارات العربية المتحدة – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
أوزبكستان X قطر – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
إيران X كوريا الشمالية – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الأردن X العراق – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
السعودية X أستراليا – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فلسطين X عمان – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة
زامبيا X تونس – الساعة 1 ظهرا
كينيا X تشاد – الساعة 1 ظهرا
بوروندي X موريتانيا – الساعة 3 عصرا
أذربيجان X المجر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 8
سلوفينيا X البوسنة والهرسك – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 6
بيلاروسيا X روسيا – الساعة 8 مساء
الدنمارك X ليتوانيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 8
السويد X الجزائر – الساعة 8 مساء
إنجلترا X السنغال – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
اليونان X بلغاريا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 9
إيرلندا الشمالية X آيسلندا – الساعة 9:45 مساء
لوكسمبورج X آيرلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 5