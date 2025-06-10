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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طباخ خاص لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

محمد فرحات،
محمد فرحات،
عبدالحكيم أبو علم

حرص محمد فرحات، الطباخ الذي يرافق بعثة النادي الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، على التنسيق الكامل مع الجهازين الفني والطبي، من أجل إعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقًا للبرنامج الغذائي المحدد لكل لاعب.

ويحرص الطباخ المرافق للبعثة على الاهتمام بشكل جيد للغاية بتجهيز الوجبات الغذائية، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز الفني.

ويراعي البرنامج الغذائي للاعبي الأهلي، أجواء الرطوبة العالية في ميامي، ويتم التركيز على بعض العناصر الغذائية التي تساعد اللاعبين في تعويض فقد الأملاح والنشويات والبروتين.

ويواصل الأهلي استعداداته خلال المعسكر المغلق، استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في التاسعة مساءً بتوقيت ميامي يوم 14 يونيو، الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 15 يونيو.

كان الفريق قد خاض مواجهة ودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وحرص خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال اللقاء على الدفع بعدد كبير من اللاعبين، من أجل تجهيزهم فنيًا وبدنيًا.

ويسعى المدير الفني للأهلي للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق مواجهات الفريق في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

محمد فرحات النادي الأهلي طباخ خاص كاس العالم للاندية ميامي

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