أتلتيكو مدريد يبدأ رحلته نحو المجد بكأس العالم للأندية 2025

انطلق أتلتيكو مدريد صباح اليوم من المدينة الرياضية في سيرو ديل إسبينو متجهاً إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام خلال الفترة من منتصف يونيو حتى منتصف يوليو.

غادر الفريق الإسباني العاصمة مدريد على متن طائرة خاصة من مطار باراخاس متوجهاً إلى لوس أنجلوس التي ستشكل قاعدة الفريق الرئيسية خلال البطولة التاريخية.

ويستعد الروخيبلانكوس لخوض ثلاث مواجهات صعبة في البطولة التي تضم نخبة الأندية العالمية، حيث سيبدأ مشواره بلقاءين في لوس أنجلوس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى سياتل لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.

أعلن المدرب دييجو سيميوني قائمة الفريق المكونة من 30 لاعباً، ضمت 6 من خريجي أكاديمية النادي الذين أبهروا خلال التحضيرات الأخيرة.

وتأثرت القائمة بغياب 12 لاعباً دولياً انضموا لتمثيل منتخباتهم، باستثناء المدافعين لو نورماند وكليمنت لينجليت اللذين التحقا مباشرة بالبعثة.

ومن المقرر أن ينضم عدد من نجوم الفريق في لوس أنجلوس بعد انتهاء التزاماتهم الدولية، بما في ذلك حارس المرمى يان أوبلاك، والمدافع ناويل مولينا، وخوسيه ماريا خيمينيز، ونجوم الوسط رودريجو دي بول وأنخيل كوريا، بالإضافة إلى المهاجمين جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

وتشمل القائمة الكاملة للفريق حراس المرمى خوان موسو ويان أوبلاك وأنطونيو جوميز، وخط دفاع قوي يضم خيمينيز وأزبيليكويتا ولينجليت ومولينا، بالإضافة إلى نجوم الوسط مثل دي بول وجالاجر وكوكي، وقطاع هجومي حاد بقيادة أنطوان جريزمان وسورلوث وألفاريز.

تأتي هذه المشاركة في إطار سعي أتلتيكو مدريد الجاد لإثبات وجوده على الساحة العالمية، حيث يطمح الفريق بقيادة سيميوني إلى كتابة فصل جديد في تاريخه من خلال المنافسة على لقب عالمي بين أقوى الأندية في الكرة الأرضية.