وراء الإنجاز العظيم.. الأمير الحسين يكشف سر تأهل الأردن لكأس العالم

أشاد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، بالدور المحوري الذي لعبه عمه "علي بن الحسين" في تحقيق الإنجاز التاريخي لمنتخب النشامى لكرة القدم، بتأهله لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم.



وعبر عن تقديره العميق لهذا الجهد من خلال منشور على حسابه الشخصي في موقع "انستجرام"، جاء فيه: "وراء كل إنجاز عظيم، أشخاص عملوا بجهد وإخلاص، وآمنوا بالحلم منذ اللحظة الأولى. كل الشكر والتقدير لعمي سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة التي تكللت بهذا التأهل التاريخي للنشامى".

حقق المنتخب الوطني الأردني إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يُعد خطوة فارقة في مسيرة الكرة الأردنية، ويفتح الباب أمام مكافآت مالية كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).