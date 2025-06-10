من أجل المونديال.. شوبير: الأهلي أتم أكبر ميركاتو في تاريخه

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، أن النادي الأهلي ، قد أتم "أكبر ميركاتو في تاريخ القلعة الحمراء" ، خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لمنافسات بطولة كأس العالم للأنديةالتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025.



وصرح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع على إذاعة أون سبورت: "الأهلي عمل أكبر ميركاتو في تاريخه، حيث تعاقد مع محمود حسن تريزيجيه واستعار حمدي فتحي وأعاد أليو ديانج، بالإضافة إلى التعاقد مع أحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان، وذلك بهدف صناعة تاريخ جديد في كأس العالم للأندية".



وأضاف شوبير، أن الأهلي يمتلك القدرة على تحقيق نتائج إيجابية ومنافسة قوية في مونديال الأندية، وذلك رغم قوة المنافسين المتوقعين في البطولة العالمية، تعكس هذه التعاقدات طموح الأهلي في الظهور بمستوى مشرف وتحقيق إنجاز غير مسبوق في البطولة التي يشارك فيها نخبة الأندية العالمية.