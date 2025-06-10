الإصابة تبعد مهاجم الأهلي عن مواجهة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن غياب مهاجم الأهلي السلوفيني زان جراديشار عن مباراة الفريق المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025*، والمقرر إقامتها فجر الأحد المقبل في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، المذاع عبر "أون سبورت إف إم": "معلوماتي أن المهاجم السلوفيني جراديشار مش هيكون جاهز للمباراة المقبلة أمام إنتر ميامي بسبب الإصابة اللي تعرض لها في لقاء باتشوكا، رغم تأكيدات البعض أن اللاعب سيكون جاهزًا".

وأعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع أحمد سيد زيزو لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي الجديد، عن رحيله عن نادي الزمالك وانتقاله للقلعة الحمراء في عقد بمتد لأربع سنوات.

وقال زيزو، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه “قهوة فايق”: "في شهر يناير الماضي، أصبحت "فري" وجيرارد، مدرب الاتفاق السعودي، تحدث معي، وسأل صلاح عني وأشاد بمستواى، فأبلغته بترحيبي بالانضمام للاتفاق، وأبلغته أنني لو مضيت سأنضم في شهر 6، ومش هاقدر أمشي إلا بعد التفاوض مع الزمالك".

وأضاف: “عرض الاتفاق وصل لـ2 او 2.5 مليون دولار، خصوصا إني خلاص فري، وكنت في الفترة الحرة ومن حقي التوقيع.. مسئولو الزمالك وافقوا وطلبوا وصول مفاوض من الاتفاق، والراجل جاء إلى مصر وقام بتأجيل الطيارة يومين أو تلاتة، ولا أحد من مسئولي الزمالك يريد مقابلته".