الطيب يفتح النار على إدارة الأهلي: كان يجب الإبقاء على عماد النحاس

أبدى الناقد الرياضي أحمد الطيب اعتراضه على قرار خوض ركلات الترجيح بين النادي الأهلي ونظيره المكسيكي باتشوكا في حال انتهاء المباراة الودية بين الفريقين بالتعادل، وذلك قبل أيام قليلة من مشاركة الأهلي في بطولة كبرى.

وكتب الطيب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "قرار لم يعجبنى و يفتقد إلى الخبرة الاتفاق على لعب ضربات ترجيح من علامة الجزاء فى حال التعادل بين الأهلى و باتشوكا قبل أسبوع.

وتابع : “ من بطولة كبيرة أمام فرق جيدة هو قرار ليس فى صالح الأهلى !! لان احتمالات فوز الأهلى او تعادله فى المباراة أمر جيد و لن يضر بالفريق أبداً !! لكن احتمال الخسارة بركلات الترجيح يحبط الفريق و يصدّر الشك للاعبين و الجهاز الفنى الجديد و الجماهير ( كنت أفضّل استمرار عماد النحاس و تأجيل قيادة المدرب الاسبانى لما بعد البطولة خاصة انه مدرب قليل الخبرة راس ماله أنه هزم الأهلى فى دورى الأبطال و عماد النحاس نجح فى إنهاء الموسم بشكل ممتاز ” .

واضاف : “ المحزن أن اللقاء أمام فريق غير مصنّف و ثامن الدورى المكسيكى !! عجبنى أداء النجوم ( إمام عاشور و بن شرقى و زيزو و ياسر إبراهيم ) الذين لعبوا المباراة. وإضافة لمسة فنية جميلة كالعادة خاصة مشاركة زيزو وتسجيله ضربة الترجيح ” .