شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، متابعيه، لقطات من مران الأهلي الصباحي في أمريكا استعدادا لافتتاح كأس العالم للأندية 2025، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني “لقطات من مران الأهلي الصباحي في أمريكا استعدادا لافتتاح كأس العالم للأندية 2025”.

وأثار نجم الأهلي السابق محمد عمارة، جدلاً واسعاً بتصريحاته خلال ظهوره في برنامج "اللعيب"، حيث تحدث عن مشاركة النادي الأهلي المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عمارة ساخرًا: “الأهلي رايح أمريكا يتفسّح، وهيتغلب 3 ماتشات ويرجع”.

واتخذ المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا صارمًا بفرض حالة من الانضباط الكامل داخل معسكر الفريق المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

منع التجول والتفاعل مع الجماهير

وفي تقرير نقله مراسل قنوات “أون سبورت” من داخل المعسكر، كشف أن ريبيرو قرر منع اللاعبين من التجول داخل المنتجع الذي يقيم فيه الفريق، كما حظر خروجهم للتنزه أو التفاعل مع الجماهير.

ويهدف هذا القرار إلى إعادة التركيز والانضباط داخل صفوف الفريق قبل بدء المنافسات العالمية.

رصد حالة من التراخي الذهنى

المدرب الإسباني لاحظ وجود تراجع في التركيز الذهني لبعض اللاعبين، نتيجة الضغوط الجماهيرية الكبيرة في محيط الإقامة، ورغبة المشجعين المستمرة في التقاط الصور مع نجوم الفريق.

كما لاحظ الجهاز الفني كثرة خروج اللاعبين من غرفهم للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية داخل المنتجع، وهو ما اعتبره ريبيرو مؤثرًا سلبيًا على استعداد الفريق.