هل يخوض الأهلي ودية جديدة قبل كأس العالم للأندية؟.. شوبير يرد

فجّر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن برنامج تحضيرات النادي الأهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق لن يخوض أي مباراة ودية جديدة قبل أولى مواجهاته في البطولة.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم":"مفيش ودية تانية.. مفيش وقت، والأهلي اكتفى بتجربة باتشوكا".



ويواصل الأهلي تدريباته في الولايات المتحدة استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام نادي *إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا، الموافق الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة*.

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني الجديد، الإسباني *خوسيه ريبييرو، بكل أوراقه في المباراة، رغم الغيابات المؤكدة أبرزها المهاجم السلوفيني زان جراديشار.