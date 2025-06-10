قبل مواجهة إنتر ميامي.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم جديد خلال ساعات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة هجومية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها فجر الأحد المقبل على ملعب «هارد روك» في الولايات المتحدة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر راديو «أون سبورت إف إم»:"أتوقع قدوم صفقة جديدة للنادي الأهلي خلال ساعات، بسبب غياب الفلسطيني وسام أبوعلي، وإصابة السلوفيني نيجك جراديشار، والصفقة المنتظرة هي محمد شريف، الذي انتهى عقده مع نادي الخليج السعودي".



وأضاف شوبير أن الأهلي يعاني من أزمة هجومية في معسكر أمريكا، مؤكدًا:"غياب أبوعلي عن المعسكر، وإصابة جراديشار أمام باتشوكا، يجعل من الضروري التعاقد مع مهاجم، وأتوقع أن يظهر محمد شريف بقميص الأهلي من جديد، وقد يقود الهجوم في مواجهة إنتر ميامي".

ويأتي هذا التطور في توقيت حساس قبل أولى مباريات الأهلي في البطولة العالمية، وسط توقعات بأن تحسم إدارة القلعة الحمراء الصفقة خلال ساعات لتدعيم الصفوف سريعًا.