كريم الدبيس: نفذنا الأمور الفنية والخططية بنسبة 70% ومفيش محترف زي معلول

أعرب كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فخره وسعادته بالمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمنى الدبيس أن يحظى بفرصة المشاركة أساسيًا في المباريات المقبلة، مؤكدًا على جاهزيته لبذل أقصى جهد لتحقيق هذا الهدف.



وفي تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، قال الدبيس: "سوف أبذل قصارى جهدي من أجل اللعب أساسيًا، والأهلي فريق كبير ولديه عناصر مميزة، بالإضافة للتدعيمات الأخيرة، وقائمة الفريق حاليًّا قوية، وهو ما يمنحنا دفعة معنوية قوية من أجل تحقيق نتائج طيبة خلال البطولة".



وتطرق الدبيس للحديث عن المباراة الودية أمام باتشوكا المكسيكي، مشيرًا إلى أنها كانت مفيدة للفريق رغم الأداء غير المثالي والرطوبة العالية.

وأضاف: "لم نقدم أفضل أداء خلال المباراة والرطوبة كانت عالية، ورغم ذلك نفذنا الأمور الفنية والخططية بنسبة 70%، والقادم سيكون أفضل، والمباريات المقبلة ستكون جيدة، ونتمنى الفوز بها".

وعن التأقلم على الأجواء الأمريكية، أوضح الدبيس: "وصلنا إلى أمريكا مبكرًا للتعود على الأجواء والملاعب والرطوبة، ضبط الساعة البيولوجية والتأقلم على المواعيد في ظل فارق التوقيت مع مصر، وأتمنى أن نصل لأفضل حالة فنية وبدنية قبل لقاء الافتتاح.. والذي يعد تاريخيًّا عندما نلتقي إنتر ميامي الأمريكي، وهذا بمثابة دفعة معنوية هائلة لنا بتقديم أفضل مستوى ممكن".



وأكد على طموحه الشخصي وأهداف الفريق في البطولة، قال: "هدفي أن أسهم مع زملائي لتحقيق نتائج جيدة، ونسعى للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، وأتمنى أن نحقق شيئًا تاريخيًّا للنادي، وبالتأكيد النسخة الحالية من المونديال قوية، بخلاف البطولات السابقة التي كنا نخوض فيها 3 مباريات على أقصى تقدير، لكن البطولة الحالية تضم فرقًا قوية، والصعود للأدوار المتقدمة يعني خوض مواجهات أقوى".



وأشاد الدبيس بالتدعيمات الجديدة للفريق، معربًا عن ترحيبه بالمنافسة في مركز الظهير الأيسر: "الصفقات كلها جيدة، وهم لاعبون مميزون، ونتمنى التوفيق لهم بكل تأكيد.. وفي مركز الظهير الأيسر يتواجد يحيى عطية الله وأحمد نبيل كوكا، وأتشرف بوجودي معهما، ونحن نقدم أفضل أداء، ومشاركة أي لاعب تخضع لرؤية الجهاز الفني، والأهم من يشارك يقدم المستوى المطلوب، والمنافسة دائمًا بيننا شريفة وتصب في مصلحة الفريق".



وفي لمسة وفاء، تحدث الدبيس عن تأثير النجم التونسي علي معلول: "علي معلول بالنسبة إليَّ في مكانة كبيرة، تعلمت منه الكثير، وساندني ودعمني بقوة، وكان يوجه لي نصائح بصفة مستمرة، وبالتأكيد سنفتقده كثيرًا، لم أر محترفًا يتعامل مع زملائه بهذا الشكل، ولم نشاهد لاعبًا مثله حظي بكل هذا الحب من الجماهير، وهو لاعب مخلص وأعطى للنادي الكثير، وبالنسبة لي هو الأفضل في مركز الظهير الأيسر داخل قارة إفريقيا".



واختتم الدبيس تصريحاته بالتأكيد على احترامه لجميع الآراء والتركيز على التدريب الجاد: "أحترم كل الآراء، عندما أشارك سألعب بمنتهى القوة، وأريد دائمًا المنافسة للعب على مركزي، والمدرب هو صاحب الرأي الأول والأخير، لذا أنا حريص على التدريب بقوة والتركيز داخل الملعب فقط، وهدفي الظهور بشكل قوي خلال التدريبات أمام المدير الفني". موجهًا رسالة لجماهير الأهلي: "جمهور الأهلي موجود في كل مكان، ودائمًا داعم لكل اللاعبين، وشعاره دائمًا (على الحلوة والمرة معاه)، ونعدهم ببذل قصارى جهدنا خلال كأس العالم للأندية من أجل إسعادهم"



