استثمر صح.. أعلى عوائد على شهادات البنك الأهلي

يبحث البعض عن ملاذ آمن للاستثمار و يتجه الكثير للبحث عن أعلى عائد شهادات إدخار في البنك الأهلي، وذلك لمن يرغب في الحصول على ربح شهري او سنوي، حيث توفر شهادات البنك الأهلي المصري العديد من الخيارات و العوائد المختلفة شهرياً و سنوياً.
ونقدم لك كافة تفاصيل شهادات البنك الأهلي و كذلك أعلى عائد شهادات حالياً في البنك ..
أولاً : الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف شهري)
-السنة الأولى: 25% بدلًا من 24%
-السنة الثانية: 21% بدلًا من 20%
-السنة الثالثة: 17% بدلًا من 16%
-دورية الصرف: شهرية
-مدة الاستثمار: 3 سنوات
ثانياً الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج (صرف سنوي)
تم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد المتدرج بانخفاض قدره 1%، لتصبح كما يلي:
-السنة الأولى: 27% سنويًا
-السنة الثانية: 22% سنويًا
-السنة الثالثة: 17% سنويًا
-مدة الاستثمار: 3 سنوات
-دورية الصرف: سنويًا
ثالثاً الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت
-مدة الاستثمار: 3 سنوات
-العائد السنوي الثابت: 19.5%
-دورية الصرف: شهريًا
-الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت (3 سنوات)
-عائد شهري ثابت: 21.5% سنويًا
-مدة الشهادة: 3 سنوات
-الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري
-هذه الشهادة تمنحك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة
رابعاً الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
في أبريل الماضي، تم خفض العائد على هذه الشهادة بنسبة 2.25%، لتصبح تفاصيلها كالتالي:
-عائد ربع سنوي متغير: 25.25% بدلًا من 27.5%
-مدة الشهادة: 3 سنوات
-الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- تتيح إمكانية إصدار بطاقات ائتمان
-لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.