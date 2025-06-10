استثمر صح.. أعلى عوائد على شهادات البنك الأهلي

يبحث البعض عن ملاذ آمن للاستثمار و يتجه الكثير للبحث عن أعلى عائد شهادات إدخار في البنك الأهلي، وذلك لمن يرغب في الحصول على ربح شهري او سنوي، حيث توفر شهادات البنك الأهلي المصري العديد من الخيارات و العوائد المختلفة شهرياً و سنوياً.



ونقدم لك كافة تفاصيل شهادات البنك الأهلي و كذلك أعلى عائد شهادات حالياً في البنك ..

أولاً : الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف شهري)



-السنة الأولى: 25% بدلًا من 24%



-السنة الثانية: 21% بدلًا من 20%



-السنة الثالثة: 17% بدلًا من 16%

-دورية الصرف: شهرية



-مدة الاستثمار: 3 سنوات



شهادات البنك الأهلي

ثانياً الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج (صرف سنوي)

تم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد المتدرج بانخفاض قدره 1%، لتصبح كما يلي:



-السنة الأولى: 27% سنويًا



-السنة الثانية: 22% سنويًا

-السنة الثالثة: 17% سنويًا



-مدة الاستثمار: 3 سنوات

-دورية الصرف: سنويًا



اعلى عائد شهادات

ثالثاً الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت



-مدة الاستثمار: 3 سنوات



-العائد السنوي الثابت: 19.5%



-دورية الصرف: شهريًا



-الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت (3 سنوات)





-عائد شهري ثابت: 21.5% سنويًا



-مدة الشهادة: 3 سنوات



-الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري



-هذه الشهادة تمنحك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة



رابعاً الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير



في أبريل الماضي، تم خفض العائد على هذه الشهادة بنسبة 2.25%، لتصبح تفاصيلها كالتالي:



-عائد ربع سنوي متغير: 25.25% بدلًا من 27.5%



-مدة الشهادة: 3 سنوات



-الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه



- تتيح إمكانية إصدار بطاقات ائتمان



-لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.