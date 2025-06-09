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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأرقام .. أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي 2025

بالأرقام.. أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي 2025
بالأرقام.. أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي 2025
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ما أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي 2025 ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بشكل مضمون، خصوصًا بعد القرار الخاص بتعديل عوائد شهادات الادخار.

أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي

محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، أكد خلال بيان صدر في وقت سابق، أن لجنة الألكو بالبنك اجتمعت وقررت إدخال تعديلات عدة على منتجات الشهادات الادخارية، ضمن سياسة البنك لمواءمة التطورات الاقتصادية، ومعدلات العائد في السوق المصرفية، إذ تم إقرار العمل بالتعديلات الجديدة منذ الثلاثاء 27 مايو الماضي.

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بالأرقام.. أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي 2025

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

«الإتربي» أفاد أيضا برفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%.

السنة الأولى: 25% بدلًا من 24%

السنة الثانية: 21% بدلًا من 20%

السنة الثالثة: 17% بدلًا من 18%

مزايا الشهادة البلاتينية

تتميز بدورية صرف شهري

يتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات، ذات العائد المتناقص، بجميع دورياتها بنسبة 1%.

العائد الجديد: 27% السنة الأولى، ويصبح بنسبة 22% للسنة الثانية، ويصبح بفائدة 17% للسنة الثالثة.

يتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.

بالأرقام.. أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي 2025

الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت

يتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.

العائد الجديد: 19.5% سنويًا.

دورية الصرف: شهريًا.

شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية

يبلغ العائد على شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل 3 سنوات 21.5% شهريًا.

يمكن الادخار فيها بحد أدنى 1000 جنيه.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتغير

تم تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%، خلال إبريل الماضي، لتصبح كالآتي:

يصل العائد على شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل 3 سنوات لنسبة 25.25% ربع سنوي، بدلا من 27.5%.

يمكن الادخار فيها بحد أدنى 1000 جنيه.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر ابتداءً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

محمد الأتربي رئيس البنك الأهلي

قرار تعديل عوائد شهادات ادخار البنك الأهلي خلال 2025

وأوضح «الإتربي» خلال البيان أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية البنك المستمرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتوفير أفضل العوائد لعملائه، مع الالتزام بدعم الاستقرار المالي، وتقديم منتجات تلبي احتياجات العملاء.

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