أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه في الشهادات والذهب

ما أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه ؟ سؤال قد يواجه كثيرا من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بشكل مضمون، خصوصًا مع ارتفاعات الأسعار وتذبذب الأوضاع السياسية في مناطق عدة من العالم، ما ينعكس سلبًا على قيمة العملة في عدد كبير من البلدان حول العالم.

طريقة استثمار 100 ألف جنيه

أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه في مصر في الوقت الراهن هي اقتسام مبلغ 100 ألف جنيه إلى نصفين؛ 50 ألف جنيه لشهادات الاستثمار، ومثلها لشراء الذهب.

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مزايا الشهادات البنكية

الشهادات البنكية تضمن الحصول على عائد ثابت طوال مدة الاستثمار البالغة على سبيل المثال 3 سنوات، ومن دون نسبة مخاطر، ما يدعم زيادة المدخرات الشخصية.

حين استثمار مبلغ 50 ألف جنيه خلال مدة استثمار 3 سنوات، وفي الشهادة ذات عائد 18.5%، يمكنك الحصول على عائد شهري 770 جنيهًا.

تعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هي 18.5% بعائد شهري، ويطرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة 3 سنوات، أي 36 شهرًا.

مزايا السبائك الذهبية

يمكن استثمار 50 ألف جنيه أخرى في شراء سبائك ذهبية وزن 2.5 جرام لكل سبيكة، وبسعر 14 ألف جنيه لكل سبيكة، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام والشهور المقبلة، نتيجة زيادة الطلب عالميًا.