قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه في الشهادات والذهب

أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه في الشهادات والذهب
أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه في الشهادات والذهب

ما أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه ؟ سؤال قد يواجه كثيرا من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بشكل مضمون، خصوصًا مع ارتفاعات الأسعار وتذبذب الأوضاع السياسية في مناطق عدة من العالم، ما ينعكس سلبًا على قيمة العملة في عدد كبير من البلدان حول العالم.

طريقة استثمار 100 ألف جنيه

أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه في مصر في الوقت الراهن هي اقتسام مبلغ 100 ألف جنيه إلى نصفين؛ 50 ألف جنيه لشهادات الاستثمار، ومثلها لشراء الذهب.

اقرأ أيضًا:

أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه في الشهادات والذهب

مزايا الشهادات البنكية

الشهادات البنكية تضمن الحصول على عائد ثابت طوال مدة الاستثمار البالغة على سبيل المثال 3 سنوات، ومن دون نسبة مخاطر، ما يدعم زيادة المدخرات الشخصية.

حين استثمار مبلغ 50 ألف جنيه خلال مدة استثمار 3 سنوات، وفي الشهادة ذات عائد 18.5%، يمكنك الحصول على عائد شهري 770 جنيهًا.

تعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هي 18.5% بعائد شهري، ويطرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة 3 سنوات، أي 36 شهرًا.

مزايا السبائك الذهبية

يمكن استثمار 50 ألف جنيه أخرى في شراء سبائك ذهبية وزن 2.5 جرام لكل سبيكة، وبسعر 14 ألف جنيه لكل سبيكة، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام والشهور المقبلة، نتيجة زيادة الطلب عالميًا.

استثمار استثمار 100 ألف جنيه طريقة استثمار 100 ألف جنيه أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه ما أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه مزايا الشهادات البنكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

كيفية استخراج فيش جنائي 2025

كيفية استخراج فيش جنائي 2025 .. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

الهند

أول رائد فضاء.. الهند تعلن عودتها لاستكشاف الفضاء بمهمة أكسيوم 4

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد