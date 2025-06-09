موعد عودة العمل في البنوك بعد أجازة عيد الأضحى

مع آخر أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثير عن موعد عمل البنوك بعد العيد ، وهل ستستأنف البنوك العمل مجددا غدا الثلاثاء أم سيكون مع بداية الأسبوع المقبل؟ .

موعد عمل للبنوك بعد العيد

البنك المركزي المصري أعلن في بيان رسمي، أن إجازة البنوك العاملة في الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025، ستبدأ من الخميس الموافق 5 يونيو 2025 لتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو الجاري، متابعًا أنه من المقرّر أن تستأنف البنوك عملها على نحوٍ طبيعي ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 من الشهر ذاته في جميع الفروع على مستوى أنحاء الجمهورية.

موعد عمل البنوك

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

يأتي جدول الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025، على النحو الآتي:

يوم الجمعة 27 يونيو 2025: إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الاثنين 30 يونيو 2025: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوم الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

يوم السبت 6 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الاثنين 6 أكتوبر: إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

انتهاء إجازة عيد الأضحى

تنتهي اليوم الأثنين إجازة عيد الأضحى رسمياً ، وذلك بعدما أصدر رئيس الوزراء و وزير العمل قرارا بالاجازة لمدة 5 ايام من يوم ٥ يونيو وحتى يوم ٩ يونيو .

عودة الموظفين للعمل بعد العيد

وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025 ، سيكون غداً يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يونيو.